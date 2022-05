Dominee worden, is afstand nemen van de jacht op een carrière

Hoogopgeleide twintigers zullen gemiddeld eens in de twee jaar van baan wisselen, aldus een Deens onderzoek dat ik een paar jaar geleden las. Zo’n voorspelling is misschien wat extreem, maar als ik naar mijn leeftijdsgenoten kijk, herken ik het wel. Een paar jaar trainee zijn, daarna een doorgroeifunctie en als zich een kans voordoet hop je zo naar de volgende job.

Wat dat betreft zijn predikanten hun tijd vooruit. In theorie zou ik immers elke vier jaar aan een andere kant van het land kunnen gaan wonen. Verhuizen naar een andere gemeente is echter niet hetzelfde als een andere baan op je nemen. Want als je rond je 25e je ambt op je neemt, blijf je tot je emeritaat in wezen hetzelfde doen. Of je nou om de vier jaar het land doorkruist al..