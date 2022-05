Verdrietige gebeurtenissen kruipen onder mijn huid

Het is werkelijk niet te bevatten wat er vorige week op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam is gebeurd. En al eerder in Vlissingen, waar de verdachte van de schietpartij op de zorgboerderij ook toesloeg. Zulke verdrietige gebeurtenissen kunnen zomaar met mij aan de haal gaan. Voordat ik het weet kruipt het onder mijn huid - ook al is het ver van mijn bed. Voor het slapengaan tollen de gedachten door mijn hoofd en probeer ik het van alle kanten van te bekijken. Wat is er door het hoofd van de verdachte gegaan? Hoe kom je tot zo’n gruwelijke daad? Waarom wil je zoveel leed veroorzaken bij slachtoffers, de naaste betrokkenen en de hulpverleners? Wie had dit kunnen voorkomen?

Zo laat ik ook nog regelmatig mijn gedachten de vrije loo..