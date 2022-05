IRA-bommenmaker John McComb is dood, maar zijn idealen zijn springlevend

Ik zou liegen als ik zeg dat ik niet gespannen was, toen ik eind 2019 aan één tafeltje zat met oud-leden van de Noord-Ierse terreurbeweging IRA. In West-Belfast bezocht ik het Eileen Hickey Museum. Een oudere medewerker (‘noem me maar John’) vertelde dat de expositie de Troubles belicht, de Noord-Ierse burgeroorlog van de jaren zeventig tot negentig. Maar het museum is feitelijk een podium om de idealen te bewieroken van de IRA, de paramilitaire organisatie die met terreur de Britse overheersing van Noord-Ierland wilde beëindigen.

Bij een maquette van de beruchte Long Kesh-gevangenis wees noem-me-maar-John over zijn schouder naar twee zestigers aan een tafeltje. ‘Hij daar links kan je alles over Long Kesh vertellen; hij zat zeventien jaar..