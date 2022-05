Bij het sproeien van mijn tuin nam ik gelijk ook die van de buren mee

In mijn kolderieke pogingen iets goeds te doen voor het milieu kan ik weer een aflevering bijschrijven. Het begon met het inzicht dat liters drinkwater over je tuin uitsproeien een beetje zonde is. Sterker: ik vrees dat het zal niet lang meer zal duren tot zulk tuinsproeien net zo erg is als lang douchen. Of roken. Of slavernij. Ik veeg even wat eeuwen met problemen bij elkaar.

Al langer liep ik met emmers water van de sloot achter mijn huis naar de tuin. Nee, maak je geen zorgen; dat is maar veertig meter heen en terug. Toch kon het handiger en vooral sneller, dacht ik. En dus kocht ik een pomp waarmee ik water uit de sloot kon halen. Dat voelde echt ontzettend verantwoord. Slootwater zou bovendien allerlei gezonde extra’s bevatten..