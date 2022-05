Toch een beetje teleurstellend dat Poetin voor het slachtofferschap koos

Toch een beetje teleurstellend, de toespraak van president Poetin op 9 mei. ‘De NAVO heeft de landen om ons heen gemilitariseerd. Dat vormde een dreiging voor ons land. Een clash was onvermijdelijk.’ Dat is geen taal van een held met onbloot bovenlijf op een paard. Dat is slachtofferschap.

Zeker, Rusland is slachtoffer geweest. De lange opmars van Napoleon in 1812 was bedreigend. Het Duitse beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog, een miljoen doden door honger en kou: verschrikkelijk. Het verlies van Oekraïne in 1991, de bakermat van christelijk Rusland: pijnlijk. Als Oekraïne dan over kernwapens begint en de NAVO troepen naar Ruslands grenzen stuurt, kun je associaties krijgen.

Slachtofferschap geeft je identiteit en je hoeft j..