Wat is de speeltuin in jouw leven?

Het idee ontstond toen we verveeld rondhingen bij een fantasieloze speeltuin. De twee architecten waar we de middag mee doorbrachten, waren voorheen onze partners-in-crime bij het ontdekken van de mooiste stedenbouw. Nu waren er kinderen; wat ons veroordeelde tot het kijken naar neon-kleurige speeltoestellen. Dat kon beter.

Had de bekende Aldo van Eyck niet iets mooiers te bieden? Na een zoektocht op Google wisten we dat deze architect maar liefst zevenhonderd speeltuinen ontwierp in Nederland. We deelden onze favoriete herinneringen aan zijn iconische klimrek-iglo (of was het een uitkijkpost of hut?) waar hele generaties mee opgroeiden. De minimalistische objecten van zijn hand noemde hij ‘tools of imagination’, manieren om je iets voor ..