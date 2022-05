Van vogels valt veel te leren, meer dan zorgeloosheid

‘Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet’, zegt Jezus in het zesde hoofdstuk van het evangelie volgens Matteüs. Hij houdt dit zijn overijverige leerlingen voor, om hun duidelijk te maken dat zij in het hier en nu ook moeten genieten van de natuur, die hun gegeven is. Samen met de lelies in het veld vormt de observatie van vogels dus idealiter de aanleiding om minder bekommerd en bedrukt in het leven te gaan en staan. Vogels worden voorgesteld als levende wezens die leven van wat zij vinden zonder dat zij hun leven volgens een bepaalde planning of strategie vormgeven: als navolgenswaardige voorbeelden van zorgeloosheid.

Aan deze Schriftpassage moest ik denken toen ik onlangs het boek Gevleugeld l..