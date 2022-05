‘Een beetje is niet genoeg.’ Al een week echoot de 4 mei-lezing in mijn gedachten

‘Soms recht, een beetje recht, dat is geen recht.’ Historicus Hans Goedkoop sprak deze negen woorden in zijn aangrijpende en ontroerende lezing tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei. Al bijna een week echoën de korte zinnen in mijn gedachten. Soms rechtdoen, dat is helemaal geen recht. Een beetje recht, is dat ook niet.

En toch, hoe vaak doen wij niet iets een beetje? Hoe vaak doe ik dat?

‘Als je iets doet, moet je het goed doen’, zegt mijn mooie moeder altijd. Ik neem haar wijsheid ter harte. Als ik merk dat ik iets een beetje doe, hoor ik haar stem in mijn gedachten. Ik wil het goed doen hoor, maar soms is het eenvoudiger om iets een beetje te doen. Want dan kost het mij niet zoveel. Een beetje aardig zijn bijvoorbeeld. Maar als..