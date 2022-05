Afscheid van huiskater Ringo

Onze huiskater Ringo is vorige week overleden. Dat hij bij ons kwam wonen was het gevolg van oecumenische contacten. In het huis waar we de eerste gezamenlijke kring van twee Alkmaarse kerken hadden, bleek ook een kater rond te lopen. Hij was in het gezin boventallig geworden en zou de volgende dag verkassen naar een asiel. Wij besloten om ons over de kat te ontfermen. We hielden dus een kater over aan onze eerste gezamenlijke bijbelkring.

Ringo kwam uit een nest van vier katers die naar de vier Beatles waren genoemd. Wij hadden dus de drummer in huis. Ringo was een echte schootkat. Dat had zo zijn voordelen. Wie ‘gepoest’ was, kon bijvoorbeeld geen koffie zetten. Aangezien hij een voorkeur had voor de baas, spaarde mij dat heel wat werkz..