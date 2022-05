Wat alles uitmaakt, is hoe oprecht mijn zoon de gesprekjes met mij meent

Wij hebben altijd dezelfde gesprekjes. Judah (4) en ik. We zitten in de groene stoel waar hij ’s avonds op schoot nog een fles melk naar binnen giet – een fles ja, want het jonkje drinkt voor een zieke kip en het vervult zijn moeder met vrede als ze ziet dat zijn nieren in ieder geval tweehonderd milliliter vocht krijgen toegediend om de boel mee door te spoelen. De fles is leeg. Judah zegt ‘potje’. Kom, slaapzak uit, pyjama uit, luier los, lopen maar, hup, goed zo kerel op de bril, poepen op de wc, zo groot al, ik op mijn hurken.

‘Poep plas!’

‘Poep plas.’

‘Mamma boefie.’

‘Mamma boefie?’

‘Bal poept.’

‘Heeft de bal gepoept?’

‘Jaaa. Bal vies.’

Verwachtingsvol: ‘Nou zeg.’ Ik streng: ‘Nou zeg!’

’H..