Dit is waarom ik het Wilhelmus juist in de kerk zing. ‘De natie is een mogelijkheid om je vrij, thuis en verwant te voelen in deze wereld.’

De schok van de oorlog in Oekraïne raakt het denken over Europa tot in zijn grondvesten. Wat is Europa? Een gemeenschap van naties, begonnen als economische samenwerking, maar uitgegroeid tot een waardengemeenschap.

Deze ontwikkeling verklaart onze verbondenheid met Oekraïne. Die was er eerst niet. In het oosten van die natie woedde al jaren een burgeroorlog, maar zulke binnenlandse oorlogen zijn er meer in de wereld en ook deze was ver van ons bed.

In zekere zin betrof geen enkele oorlog ons, in die zin, dat ze onze waarden bedreigden. Het waren oorlogen elders, en Europa is als macht een te kleine reus om daar directe belangen in te hebben.

Europese landen vochten weleens mee in offensieve coalities, maar dat was hoogstens een coaliti..