Niet meer wegzappen bij iets bloterigs in beeld

‘Weet jij nog hoe je als kind seksueel bent opgelicht?’ vroeg ik per ongeluk aan mijn toehoorders. Ik zat midden in een betoog over het belang van een gezonde seksuele relatie, toen ik in het vuur van mijn relaas deze slip of the tongue maakte. Het was even stil en de mensen keken mij wat verward aan. ‘Voorlichting!’ zei ik snel. ‘Ik bedoel natuurlijk seksuele voorlichting!’

Seksuele oplichting. Het zou wat zijn.

Maar zoals dat wel vaker het geval is bij mijn versprekingen, zat ook hierin een klein kerntje van waarheid. Zo weet ik inmiddels dat wat mij verteld werd over seks maar deels blijkt te kloppen en veel werd mij ook niet verteld. Maar goed, het was geen moedwillige oplichting en mijn ouders deden ook maar gewoon hun best. Mijn moed..