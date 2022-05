Interne uitholling

De week van Koningsdag tot Bevrijdingsdag is wel omschreven als de seculiere Goede Week, een week van inkeer en bezinning, altijd weer indrukwekkend – nog steeds. Toch lijken de opgevoerde rituelen kwetsbaarder te worden. De echte oorlogsoverlevenden nemen af in aantal en toe in breekbaarheid. Ook lijkt de morele afschrikwekkende kracht van de Holocaust – ‘Nie wieder!’, ‘Dit nooit meer!’ – geleidelijk af te nemen. Zelfs met een oorlog in Oekraïne kunnen we ons toch echt niet voorstellen dat dit ooit nog een keer gebeurt in ons midden.

ultieme belichaming

Maar de kwetsbaarheid van ons herdenken komt zeker ook door de toename van autoritaire regimes in de wereld en..