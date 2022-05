Sovjetsoldaten

Op het Sovjet Ereveld in Leusden liggen 865 graven. Elk graf draagt de vijfpuntige ster van de atheïstische Sovjet-Unie. Terwijl ik kniel om een naam te ontcijferen, zie ik ook een orthodox kruis. Zou dat die ene Rus zijn uit de Eérste Wereldoorlog die hier is herbegraven?

Om ons heen lopen tientallen andere vrijwilligers met gieters en bloemen. Ceremoniemeester-bloemenleggen is Remco Reiding (45). Hij zocht en vond nabestaanden, tot in de uithoeken van dat immense, voormalige wereldrijk. Hij is de Derk Bolt van dit ereveld, geef hem een hooiberg en hij vindt de speld. We staan stil bij het leed in Oekraïne. Daarna gaan de dozen met veilingbloemen open en begint het sorteren: vijf kleuren per bos, genoeg voor 1350 bossen. Als de Sov..