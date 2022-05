Laat die rijen op Schiphol maar even staan

Vliegen is vluchten. Zie die lange rijen op Schiphol daarom als rijen met vluchtelingen op weg naar een beter leven. Voor even dan, want écht vluchten is niet leuk.

Laat die rijen maar even staan. Dat brengt tot bezinning. Daarvoor moet je geen excuses aanbieden, zoals Schiphol-directeur Dick Benschop deed. Hij had moeten zeggen: deze wachtrij hoort bij de prijs. De prijs die u niet betaalt, zoals dat bij ons al veel langer gaat. En die als het over milieuvervuiling gaat optimistisch wordt weggeredeneerd of weggerekend. Maar bij een tekort aan personeel wordt dat lastig. Dan staat de transportband stil.

Zelf vluchtte ik twee weken geleden nog naar Rome. Ik had alleen een rugzak met handbagage bij me. Een vluchteling kan tenslotte niet veel..