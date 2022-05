Er wordt wat afgetinderd en geswipet, gesext en achteloos gevrijd, maar echte liefde is ook nog gewoon onzeker, onwennig en onbeholpen. ‘We zaten tv te kijken op de bank, zij zat tussen ons in en toen legde ik mijn hand zo even op haar hand. En ze haalde hem niet weg!’ Zo ging het de laatste avond voor ‘het keuzemoment’ bij boerin Janine in Boer zoekt vrouw.

In een eerdere aflevering kreeg boer Evert – een man van weinig woorden – van een van de vrouwen die bij hem logeerden, een liefdesbrief voorgelezen. Tja, dat was dan zo, wat moest je ervan zeggen? Evert ging verzitten op de bank, lachte wat en ging maar weer aan het werk.

Die logeerpartij, zoiets als de tweede ronde gesprekken in een sollicitatieprocedure, heeft nog altijd iets onnatu..