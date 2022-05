De moeder en de vla (I)

‘Moeder bekogelt volwassen zoon met vla.’ Wanneer je zoiets leest, mompel je met een automatisch hoofdschudden: ‘Een gestoord mokkel, het moederschap onwaardig’, en ga je zelfgenoegzaam over tot de orde van de dag.

Toch is dat te kort door de bocht. Ik ken de vla-werper buitengewoon goed: een doorgaans verstandige vrouw, één die het moederschap serieus neemt en in den lande speels-inspirerende lezingen geeft over opvoeden. Bovendien mogen we niet vergeten dat een incident zelden op zichzelf staat.

Het begon allemaal 18 jaar geleden, de zoon was toen twee en de moeder hield dolveel van het kind, al had het, net als alle kinderen, zo zijn onhebbelijkheden. Eén daarvan was een stelselmatige korte grinnik bij kleine, onbeduidende ongeluk..