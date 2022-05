Terwijl getuigen van de oorlog sterven, komt oorlog dichterbij

Nu kunnen alleen stokouden het nog navertellen, hoe het was, die Tweede Wereldoorlog. Zoals de mannen in de documentaire Hitlers kindsoldaten. Als kind van NSB’ers waren ze in 1944 geronseld door de Waffen-SS. Met opgekropte emoties praten ze over de executie van een leeftijdgenoot die had gepoogd te vluchten. Ze waren verplicht er met hun neus bovenop te staan. De ‘deserteur’, vastgebonden aan een paal, mocht een laatste wens doen: de 16-jarige jongen zong het Wilhelmus.

De 91-jarige Renate Reutlinger-Breslow kan getuigen in Andere Tijden. Zij zat als kind op de St. Louis, een Duits schip met Joods..