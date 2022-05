Mijn ode voor Moederdag: Je kunt bemoederen zonder een moeder te zijn

Zondag is het zover, we vieren Moederdag. De dag van boeketjes, ontbijt op bed en mooie amateurkunstwerkjes van vele toekomstige meesters. Meestal voorzien van een schattige tekst, zoals ‘bedankt mama voor alles wat je voor me doet’, of ‘jij bent de allerliefste mama van de hele wereld’.

Moeder ben je omdat je een kind hebt gebaard en hebt grootgebracht, of omdat je weet hoe je de plek van een moeder moet innemen en hoe je moet bemoederen. In mijn ogen is het eerste een voorrecht en het tweede een nobele taak.

‘Bemoederen’ is een van de mooiste Nederlandse woorden die ik ken, en geeft bovendien mooi het verschil aan tussen bovengenoemde kanten: je kunt bemoederen zonder een moeder te zijn. Wat mij opvalt, is dat we dat woord gebruike..