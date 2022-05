Moed tonen, al kost het ons leven, durven we dat?

De oorlog in Oekraïne is een spiegel voor westerse mensen die waren gaan geloven dat de meeste mensen deugen. Er is een menselijke kwaadaardigheid die steeds weer de kop opsteekt en waar ook onze eigen grootouders tachtig jaar geleden slachtoffer van waren.

Tegelijk laat de oorlog in Oekraïne ons zien dat er waarden zijn die zwaarder wegen dan ons eigen leven. En zo goedgelovig als we hier zijn geworden over de deugdzaamheid van mensen, even zo moeilijk kunnen wij het ons voorstellen dat je zou kunnen sterven voor je ideaal, je geloof, je vrijheid, je land.

In de film Munich, the edge of war trekken een Duitse en Britse student met elkaar op, eerst in Oxford en daarna in München. Maar waar Paul von Hartmann in 1932 ..