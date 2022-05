Zaken verjaren, maar voor hulp aan slachtoffers is het nooit te laat

Een tv-persoonlijkheid die vertelt wat hij in zijn jeugd heeft uitgehaald met een dronken vrouw. Een voetbaltrainer die ongevraagd foto’s van zijn geslachtsdeel naar vrouwen stuurt. En misstanden in kerken. Wie het nieuws volgt, ontkomt niet aan deze berichten.

Deze column gaat niet over cancelen. Hij gaat over klaarstaan voor de slachtoffers. Ook al zijn hun verhalen niet gezellig.

Het zien van krantenkoppen, tweets en tv-items kan namelijk nogal wat teweegbrengen. Tegen nu.nl vertelde een woordvoerder van Slachtofferhulp dat mensen die de hulplijn afgelopen dagen belden, in twee groepen te verdelen zijn. Zij die last kregen van herbelevingen en zij die zich gesterkt voelden door de verontwaardiging die ontstond. Want hoe erover gepraat e..