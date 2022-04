Een oorlog wordt niet gewonnen

Vrede willen we allemaal wel, pacifisme ligt ons echter wat minder. Het voelt meestal wat dom, laf, onrealistisch en soms zelfs misdadig: je kunt niet zeggen dat slachtoffers van vervloekt geweld als dat van Rusland, zich niet zouden mogen verdedigen. Vraag een pacifist wat die zou doen tegenover iemand die geliefden bedreigt en er volgt meestal een ontwijkend antwoord. Wie echter even de tijd neemt om te luisteren, zal altijd de vraag krijgen hoe de situatie van onontkoombaar wapengeweld is ontstaan.

‘Rusland is deel van de Europese cultuur, ik kan me mijn eigen land niet voorstellen los van Europa en wat we de civilised world noemen. Dus vind ik het moeilijk om de NAVO als vijand te zien.’ Dat zei Poetin in het jaar 2000. Datze..