‘Wat als God zwijgt?’, zei hij. Die vraag ontregelde

In de laatste Liter, hét literaire tijdschrift, stond een sterk stuk van Reinout Wibier. Het heet: ‘Het chroomlaagje van de buitenwijk’. Het is een schets van hoe bestaansvragen – vooral de ontregelende vragen – juist gesmoord worden, ontkend, gedempt. In ons ‘te gekke landje’, in onze ‘fijne levens’, is immers weinig ruimte om krijtwit toe te geven dat je bang bent, innerlijk ontregeld, dat je soms geen idee hebt van hoe je verder moet. Door de dagelijkse dwang van ‘smileys, sociaal vertier en oppervlakkige gesprekjes’ worden die vragen weggedrukt. En dus broeien ze van binnen. Of ze sterven.

Maar misschien ontnemen we elkaar – en onze samenleving en onze kerken – juist zo de kans op visionaire momenten? Ik bedoel, er zit een eigen..