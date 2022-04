Wat moet je met mensen die bij je leven horen voor bepaalde tijd?

Was ik maar naar de grond blijven kijken. Naar de kleedjes met bekraste racebanen, verbleekte poppenbadjes, nog snel gepoetste kinderschoenen, asbakken en grabbeltonnen. Maar nee. Ik moet zo nodig met mijn haviksogen de vrijmarkt scannen om te zien of ik wel de juiste hoek afstruin voor een afgedankte loopfiets. Ik kijk op. En zie een gezicht. Zo’n bekend gezicht. Het voelt meteen vertrouwd. Ik heb dat gezicht duizenden keren gezien. Als ik in de voortuin in de ochtendzon zit. Als ik twee kinderen in de fiets probeer te zetten met drie tassen aan mijn arm. Als ik in pyjama met de groencontainer naar de stoep ren om de vuilniswagen niet te missen.

Ik wil al roepen of dat gezicht niet ergens een loopfiets heeft gezien. Maar o nee, het vertr..