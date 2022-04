De O van Otten

Otten, Willem Jan. Maar het rijtje Otten in mijn gedichtenkast begint met de bundel Schaduwen (1926) van grootvader P. Otten, een eeuw geleden fraai vormgegeven door grote kunstenaars: R.N. Roland Holst en H.P. Berlage. Die poëzie is natuurlijk gedateerd, maar ik val voor zijn sonnet ‘Bij een jongensportret door Jan Mankes’: ‘Want hij behoort tot hen, die immer achter / Blijven; die enkel in zich zelve praten, / Maar in het leven vreemd zijn en gering…’ Onlangs zag ik dat onophoudelijk ontroerende jongensportret van Mankes uit 1915 in museum More in Gorssel. Het heeft ook te maken met kleinzoon Willem Jan, die er in 2009 een prachtig stuk over schreef, en over het gedicht van zijn opa en de tragische familiegeschie..