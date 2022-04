Ophef in Twente over een oud paaslied: Joodse Twentenaren protesteren

Zoals velen, heb ik thuis een hoek ingericht rondom een kruis. Het is iets tussen mini-altaartje en plaats van herinnering in. Er komt van alles terecht; stenen, oude foto’s, vondsten. Er staat ook een visitekaartje bij, van een man in een stofjas, naast een grote roodbonte stier. Dat is Sallo van Gelder uit Aalten, de laatste Joodse veehandelaar van noordoost-Nederland. Ik sprak hem twee keer, een markante man. We spraken Nedersaksisch, want hij is geboren en getogen ten oost’n van de Iessel. En daar, waar hij als onderduikertje de oorlog overleefde (hij onsnapte in Amsterdam aan de trein naar Wester..

