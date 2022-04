Wie van individuele vrijheid zijn afgod maakt, komt meestal bedrogen uit

Is het niet triest? Terwijl zo ongeveer iedereen zegt dat vrijheid ons hoogste goed is, neemt het aantal politiek vrije staten sinds 2006 af. Dat jaartal geeft aan dat er veel meer aan de hand is dan de recent door covid-19 veroorzaakte onvrijheid. Kennelijk zijn er in de wereld steeds minder open verkiezingen, onafhankelijke media en rechters, mogelijkheden om van godsdienst te veranderen, ruimtes om te zeggen wat je denkt.

En dat terwijl allerlei internationale documenten verklaren dat vrijheid het niet af te nemen recht van de mens is. Verwezen wordt bijvoorbeeld naar de achttiende-eeuwse filosoof Rousseau die stelde dat de mens van nature vrij is. Als gelovig mens noemde George W. Bush vrijheid een voor iedereen geldende gave van God...