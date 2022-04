Oorlog en vrede: voor alles onder de hemel is een tijd

Af en toe heeft de mens een moment dat hij alles helder doorziet en begrijpt. Die momenten duren vaak kort en laten zich naderhand niet eenvoudig beschrijven.

Zo’n korte ervaring van ‘helderziendheid’ had ik nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken. Die oorlog bracht een schok teweeg in de levens en het denken van velen: de terugkeer van oorlog op Europese bodem, de terugkeer van de wrede en nietsontziende Russen, de terugkeer naar één man die - ogenschijnlijk - het lot van velen bepaalt. Een ordinaire grondoorlog, wie haar daar ooit nog rekening mee gehouden?

‘De Prediker’, dacht ik in een opwelling. Hij schreef lang geleden al dat er voor alles onder de hemel een uur en een tijd is. Voor oorlog, en voor vrede. Voor wie in vrede ..