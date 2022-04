Christelijke scholen hoefden dit jaar niet te balen, dat is ook wel eens heerlijk

Hé psst, hebben jullie het gemerkt? Ik heb het bewust nog even stilgehouden, want hierover maak ik liever geen slapende honden wakker. Dus even onder ons: er is dit jaar helemaal geen ophef over geweest. Huh, maar dat kan toch niet waar zijn? Hebben we de ophef dit jaar dan echt gemist? Hoe kan het dat ik er helemaal niets over gehoord heb en zelfs niet eens weet hoe het lied klonk waarover normaalgesproken zo makkelijk allerlei mitsen en maren worden opgeworpen?

Er was wel een Koningsspelenlied, zoveel is zeker, ik hoorde het namelijk bij mij thuis rondzingen - dat is behoorlijk onontkoombaar met een schoolgaand kind en een juf in huis. Gedanst is er ook - ‘Laat je moves maar zien!’, schalde het over vele Nederlandse schoolpleinen.

