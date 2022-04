Van de tijdgeest valt echt wel wat te leren

Het went zo snel, die vrouw in het kerkelijke ambt. Ik merk het als ik even terug ben in een kerkelijke omgeving waar alleen mannen de ambtelijke dienst uitmaken. Daar moet ik aan denken, nu de Christelijke Gereformeerde Kerken besloten hebben vrouwen niet toe te laten tot kerkelijke ambten.

Gewenning doet veel met je blik op mensen. Waar enkel mannen traditiegetrouw ouderling, predikant en diaken zijn, zullen zij met vanzelfsprekendheid hun plek innemen. En het kan bijna niet anders of hun exclusieve positie heeft invloed op hoe er in hun kerkgemeenschap naar vrouwen gekeken wordt, naar hun identiteit en capaciteiten: beperkter, anders. Door mannen, en waarschijnlijk ook door vrouwen zelf. Niemand – of niet iedereen - zal het met de mond..