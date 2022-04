De foto van de vrouw die de mannen op de synode een koekje gaf

Een geniale foto vond ik het, bij het verhaal zaterdag in deze krant over de christelijk-gereformeerde synode, die de deur voor vrouwen in het ambt dichthield. Een vrouw serveert koek bij de koffie aan een rijtje synode-afgevaardigden. De mannen ogen ernstig, bezig met hun papieren, ze kijken naar de koek of de fotograaf, ze hebben geen aandacht voor haar. Dat kan een momentopname zijn. Misschien hebben ze net wel vriendelijk geknikt, of na de vergadering een compliment gemaakt voor de goede zorgen.

Wat de foto opriep, verbaasde me wel. Vooral het cynisme uit aanpalende kerkgenootschappen - waar echt nog niet zo lang geleden ook uit de Schrift werd afgeleid dat vrouwen geen dominee of ouderling konden worden.

Maar de Schrift zegt niet dat ..