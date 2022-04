Niet zo arm als je denkt: drie lessen uit de ultraorthodoxe wereld

Over de rand van zijn bril kijkt een charedische (beter bekend als ‘ultraorthodoxe’) jongen met heimelijke interesse naar mij en mijn medepassagiers in lijn 78. Als ik terugkijk, verstopt hij zich achter zijn gebedenboekje. Ik verwonder me over het veelkleurige weefsel dat Jeruzalem heet. We delen dezelfde bus, dezelfde God en dezelfde stad en toch zijn we vreemden. Zo vreemd zelfs dat het een serieuze bedreiging voor de sociale samenhang in Israël vormt.



Niet alleen is er een gevoel van vervreemding, er zijn enorme sociaaleconomische verschillen. De cijfers van het Israëlische bureau voor de statistiek liegen er niet om: 53 procent van de ultraorthodoxe joden leeft onder de armoedegrens, tegenover 9 procent van de niet-charedische be..