De hoopvolle paardenbloem blijft maar tussen je tegels omhoog komen

Twee meisjes liggen op hun buik bij de vijver. Ze zijn er eerst heel rustig heengelopen. Met hun handen hadden ze de pluizenbollen van de paardebloem beschermd. Die houden ze nu boven het water. De wind blaast ze de wijde wereld in. Ze zaadjes lijken als pakketjes aan een parachute te hangen. Ze kunnen tot drie kilometer afleggen. In de volksmond wordt de bloem ook wel brievenbesteller of uitblazertjes genoemd. Ze heeft vele namen.

Wij noemden haar in onze jeugd paardensla. Paarden zijn er gek op, net als veel andere dieren. Vandaar namen als: ganzetongen, konijnengroen en molsla. Pissebloem kan ook. Die naam slaat op de medicinale werking van de plant. Het eten van de blaadjes heeft een urineafdrijvende werking, net zoals een plaspil.

