Vlöggeln met kwaadaardige teksten over Joden - om je diep te schamen

Het gezin Roozendaal woonde aan de Molenstraat in het hart van het Overijsselse stadje Ootmarsum. Op die plek vertellen struikelstenen in het trottoir aan voorbijgangers dat moeder Bertha en dochter Jenny in het Poolse Sobibor beiden op dezelfde dag in 1943 zijn vermoord. Zoon Ernst al enige maanden eerder, in Auschwitz. Iets verderop, in de Walstraat, komen we opnieuw drie van deze koperen herdenkingsstenen tegen. Nu voor vader Mauritz, zoon Siegmund en dochter Frederike ten Brink. En dan zijn er nog vijf van deze stenen te ontdekken aan de Grotestraat voor Jeannette Heertje en het gezin Dusseldorp. Ook deze vijf Joodse inwoners van Ootmarsum werden in 1943 bij aankomst in Sobibor onmiddellijk naar de gaskamer gebracht. Verder kent Ootm..

