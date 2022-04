Zit de deur wel op slot?

Een bekende angst bij kinderen is de ’stel je voor dat angst’. Stel je voor dat ik niet met mijn rechtervoet boven aan de trap uitkom. Stel je voor dat ik mijn zwembroek vergeet. Het liedje van Kinderen voor Kinderen over ‘met één been op de stoep en één been in de goot’ is op die angst gebaseerd. Maar volwassenen hebben er net zo goed een handje van. We zijn allemaal bang de controle te verliezen. Naarmate de situatie spannender wordt willen we meer onder controle houden. En dus checken sommigen, als ze met vakantie gaan, meerdere malen of het gas wel uit is gedaan en of de deur dubbel op slot zit. Of je moet een lezing houden, maar wat als je de tekst kwijtraakt. Vijf keer printen dan maar? Examen moeten doen en bang zijn dat je pen he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .