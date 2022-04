Bij wie ben je eigenlijk als je rouwt? Het is een vraag die opeens bij mij opkwam in de Stille Week toen ik wat nadacht over het verdriet en de ontzetting bij de discipelen op Goede Vrijdag of Stille Zaterdag.

Treurden zij nu vooral om de Jezus die zij kwijt waren geraakt? Was het rouw vanwege gemis? Of treurden zij vooral om Jezus zelf? Om zijn pijn, zijn eenzaamheid, zijn vroegtijdige dood of het ineenstorten van zijn droom van het koninkrijk? Anders gezegd, ben je als je rouwt vooral bij jezelf of bij de ander? Degene die je kwijt bent geraakt?

Voor het verdriet zelf maakt het niet uit. Verdriet vanwege gemis en verdriet vanwege wat je de ander nog gegund zou hebben doet evenveel pijn, vermoed ik. Het ene is ook niet altijd moreel zuive..