Kerk is geen plek voor Oranjegevoel

Dat moet anders: stop met het zingen van het nationale volkslied, het Wilhelmus, in de kerk.

Tot nu toe heb ik in de kerk uit volle borst het Wilhelmus meegezongen, keurig na de kerkdienst en buiten de officiële liturgie om. Dit gebeurt op dagen van vreugde, over ons land of koningshuis, dus rondom Koningsdag 27 april of Bevrijdingsdag 5 mei. Zo zal het dit jaar ook in veel kerken wel gaan, dat zingen van het Wilhelmus op de zondag ervoor of erna.

Wie God dankbaar is voor zoveel jaren vrede in eigen land én voor een stabiele regeringsvorm als ‘onze’ Nederlandse monarchie, kan geen bezwaren hebben tegen dit vaderlandslievende gebruik in een groot deel van de kerken.

Ik weet en wist van zekere bezwaren. Maar die heb ik tot nu toe voor elitair..