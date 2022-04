Twintig jaar na Fortuyn zit het gesprek over de islam en over immigratie nog steeds op slot

‘Je wordt premier, Pim, geen koningin.’ Mat Herben zegt het tegen Pim Fortuyn, die stijgt in de verkiezingsprognoses en zwaait naar mensen op straat. Het is een typerend vleugje humor in de geweldige tv-serie Het jaar van Fortuyn. Al die vleugjes humor maken de ernst van het gespeelde tijdsgewricht, uitmondend in de moord op Fortuyn (6 mei 2002), verteerbaar, zonder er afbreuk aan te doen. Dat is zo knap.

Scènes en stijlmiddelen wisselen elkaar snel en betekenisvol af. Terwijl PvdA-lijsttrekker Ad Melkert wanhopig coquilles bakt voor een tv-camera, om zijn gewóónheid aan het kiezersvolk te laten zien, verschijnt in beeld het bord fastfood van ‘gewoon volk’ dat zich pas echt gehoord voelt door Pim Fortuyn, nieuwkomer in de verkiezingsstrijd.

