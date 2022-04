Pas in de lente vroeg ik me af hoe het met mijn oleanders zou zijn

Onze oleanders zijn weer dood. Dat zou een Italiaan nooit gebeuren. Ik zie Gío nog om zijn bebloemde boompjes en struiken scharrelen. Lago di Garda, 2017, stervensheet. De grasvelden waren verdord, de flessen water vlogen de campingwinkel uit, we liepen van schaduw naar schaduw, dronken op het overdekte terras van een exclusief hotel cola voor vijf euro per glas omdat de wind daar zo verkoelend door de zuilen woei. Soms dacht ik: zullen we niet gewoon naar huis gaan?

Maar dan was daar Gío, de tuinman, in de hitte onder een parasolletje dat vooral zijn oleanders, en niet zozeer hemzelf beschermde tegen de zon, wat ook niet hoefde want hij droeg daarvoor een grote rieten zonnehoed. De hele dag plukte hij aan zijn oleanderbloemen, bedr..