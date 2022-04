Waarom nam ik klakkeloos de naam van mijn man aan?

Soms denk ik met weemoed terug aan Cocky de Wit. U kent haar waarschijnlijk niet, maar ik was haar voor een aanzienlijk deel van mijn leven. Toen ik trouwde met Nico was het vanzelfsprekend dat ik zijn naam aannam (want dat was men gewoon te doen in onze kringen) en ik vond dat zelf ook wel stoer en gearriveerd staan. En het was alfabetisch gezien een grote stap vooruit. En dus heet ik vanaf mijn 21e Cocky Drost. Maar waarom heet ik eigenlijk Cocky Drost? Waarom nam ik klakkeloos zijn naam aan? Waarom is mijn branding niet cockydewit.nl?

