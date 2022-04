Jongeren lezen wél! Maar het liefst in het Engels. Kijk maar op BookTok

Een nieuwe boekhandel in Zwolle, Het Book Café, trekt een opvallend jong publiek met Engelse boeken, nieuw en tweedehands. Jongeren wisselen graag leestips uit via sociale media, zoals TikTok, BookTok en Instagram. En zij lezen het liefst Engelstalig, met name fantasy en science fiction. Waanders in de Broeren, de bekende Zwolse boekhandel in een voormalige kerk, breidde daarom de afdeling Engels al uit tot een hele verdieping. De kleine conculega Het Book Café is te vinden aan de Koggelaan, een paar minuten lopen vanaf het centraal station. Er wappert een Engelse vlag, binnen heerst een huiskamersfeer.

Angela (31) en Rosa (21) zijn druk in gesprek. Ze kennen elkaar via TikTok. Angela komt uit Barcelona en streek onlangs in Zwolle n..