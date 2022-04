Mijn 85-jarige gemeentelid had gelijk: de kerk is geen sjoelclub

De kerk is geen sjoelclub. Een 85-jarige broeder zei het toen we vorige week een kop thee dronken. In eerste instantie moest ik een beetje lachen, want elke woensdagmorgen komen hij en andere ouderen in de kerk bij elkaar om te biljarten en te sjoelen, dus het begint er wel een beetje op te lijken. Maar hij bedoelde het serieus, om duidelijk te maken dat je de gemeente waar je ingeschreven staat niet zomaar moet verlaten. Ook al heb je moeite met zekere veranderingen in de gemeente: een sjoelclub de rug toekeren is prima, maar de gemeente niet.

hoog tempo

De bewuste broeder had best wat zorgen over een aantal zaken. Begrijpelijk. Als het kerkelijk leven vijftig jaar lan..