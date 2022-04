De ondergang van de democratie is geen noodlot

In het tv-programma Buitenhof was de schrijver, en auteur van het boekenweekgeschenk, Ilja Leonard Pfeijffer (1968), te gast. Hij vertelde mooi over verhalen als constructies die wij verzinnen of elders ontlenen, om het leven een zinvol verband toe te dichten. En over verhalen die gevaarlijk zijn, complottheorieën bijvoorbeeld, maar die toch worden geloofd vanwege hun literaire kwaliteiten. Het beste verhaal wint.

Pfeijffer kondigde een nieuwe roman aan, over de Griekse politicus Alcibiades (ca. 450-404 voor Christus), die een zeer kleurrijk leven leidde in de tijd dat Athene in de Peloponnesische oorlog was verwikkeld met Sparta. In die tijd kwam de democratie in Athene ten einde, mede dankzij het soort politicus dat Alcibiades was gewee..