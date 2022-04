Luyendijk vergat twee vinkjes, die bovendien wél voor iedereen bereikbaar zijn

Stel dat je – om met Joris Luyendijk te spreken – nu eens niet over de zeven vinkjes beschikt die je helpen maatschappelijk vooruit te komen. Stel verder dat je in Amerika opgroeit. Je kijkt met enige afgunst naar leeftijdgenoten die in een fraaie, voluit blanke voorstad wonen. Zij hebben ouders die goed opgeleid zijn en over een uitgebreid netwerk van nuttige contacten beschikken. Jij niet. Hun inkomen stelt hen in staat buitenlandse ervaring op te doen en hun kinderen naar muziekles en sportclub te laten gaan. Maar jij? Geen kans!

Daar zit je dan. Jammer genoeg geven de statistieken je ook maar weinig perspectief. Of je nu blank bent of zwart, minder dan één op de vijf jongeren uit minder bevoorrechte gezinnen maakt de middelbare school..