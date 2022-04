Antoine Bodar denkt dat hij ‘lang’ in het vagevuur zal moeten doorbrengen. ‘Ik heb ook eigenschappen die minder mooi zijn’, zei hij paasmaandag in het EO-programma met de – in zijn geval misleidende – titel Adieu God?.

Het blijft een raadselachtig concept voor protestanten. Vooral door dat woordje ‘vuur’ in de Nederlandse term. Hadden ze het niet ‘louteringsberg’ kunnen noemen – voor een flinke wandeling op weg naar de paar’len poorten? Het idee is dat je zonden je om Christus’ wil zijn vergeven, maar dat de wonden er nog zijn, de schade die ze aan je ziel en het leven van anderen hebben gedaan. Daarvoor is zuivering nodig, ’vagen’ in oud Nederlands.

In Katholicisme voor dummies – dan heeft u meteen een indruk van de diepgang van mijn t..