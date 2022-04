Wie koploper wil zijn, aast op applaus

‘Ik denk dat D66 hier weer een koploper zal worden’, zei Sigrid Kaag, partijleider van D66, vorige jaar februari. Koploper waarin? ‘In hoe je omgaat met het risico van grensoverschrijdend gedrag, om dat te voorkomen en aan te pakken en in te grijpen, mocht het zich voordoen.’ Nieuwsuur herhaalde maandag de beelden waarop Kaag het zei.

Hoogmoed komt voor de val. Onthullingen over wat er achter de schermen bij D66 is gebeurd, doen ernstig vermoeden dat D66 op dit punt geen koploper is, integendeel. De werkelijkheid heeft Kaags opgeklopte woorden ingehaald. Maar ook los daarvan, deugen Kaags pretenties niet. ‘Koploper willen zijn’ is een vreemde ambitie als je spreekt over het bestrijden van (seksueel) wangedrag in eigen gelederen. Waar gaat..