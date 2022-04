Drie gemiste kansen om de sterkste schouders meer te laten dragen

Zelfs Rutte lijkt om. Twaalf jaar lang hebben zijn kabinetten weinig aandacht besteed aan de ongelijkheid in Nederland. Nu vindt hij het opeens een ‘aantrekkelijk idee’ om ‘als algemene beweging’ meer belasting op vermogens te heffen en de opbrengsten daarvan terug te sluizen naar mensen met een laag inkomen.

Het probleem viel dan ook niet langer te ontkennen. In maart publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) een doorwrocht rapport waarin werd bevestigd dat de sterkste schouders niet langer de zwaarste lasten dragen. Volgens het CPB betalen de lage inkomens procentueel evenveel belasting als hogere inkomens. In verhouding tot hun inkomen draagt de 1 procent die het meeste verdient het minste bij aan de schatkist. Het belastingstelsel is ..