Kritisch zijn. Ik ben een voorstander, maar het is een weg met valkuilen

Eva. Nee, het is niet zo mijn blad. Daar moet ik rekening mee houden als ik met enig afgrijzen de pagina’s met ‘paasinspiratie’ tot me neem. Het hoort bij zulke vrouwenbladen, deze is van de EO: spulletjes die je kunt kopen op een pagina rangschikken om een sfeer neer te zetten. Een servies met palmbomen brengt Eva in verband met palmpasen: ‘voor een fijn mediterraans sfeertje’. Ja, waarom ook niet.

De kop van een lammetje krijgt als opschrift HET LAM: ‘Deze schattige en wollige hanger is leuk voor aan de muur of de deur. Eerlijk (hand) gemaakt in India.’ Hier botst echt iets in mijn hoofd. Het Lam dat geslacht werd, dat onze zonden op zich nam volgens het christelijke evangelie: het wordt hier een schattige, wollige ‘hanger’ ter ve..