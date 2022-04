‘Ssst, straks wordt mama wakker’

Het hydrofiele gordijntje boven de kinderwagen wordt door moeder even opgetild. Ja hoor, het kind slaapt nog. Ze heft haar glas wijn naar haar vriendin. Die is nog geen moeder, schijnt het mij; dat denk ik dan te kunnen zien aan de onverstoorde manier waarop ze in haar stoel leunt.

Zonder die koppige alertheid die moeders zo vaak eigen is, en zonder die uitgebluste overgave aan moeheid - voor moeders eigenlijk het enige alternatief voor die koppige alertheid, die zich zelfs ’s nachts maar moeilijk laat verdrijven. Beiden nemen een slok. De moeder trots. De vriendin als haar cheerleader. De glazen belanden met een ferme tik op het marmeren tafelblad.

Is het echt nog maar vier jaar geleden dat ik daar zo zat? Met gewassen haren i..