Je moet soms figuurlijk even op je tong bijten om echt te horen wat de ander zegt

Op een bijeenkomst waar communicatiedeskundige Ben Tiggelaar sprak, had hij het over autobiografisch luisteren. Hij schreef er jaren geleden ook al over in NRC onder de kop ‘Luisteren kun je leren’. Autobiografisch luisteren houdt trouwens in dat je naar een ander luistert met de drang vanuit je eigen perspectief het verhaal over te nemen. Veel mensen maken zich er schuldig af. Vertel jij over je zieke kind, komt de ander er met zijn eigen medische dossier overheen. En om eerlijk te zijn. Zelf doe ik het ook wel eens.

Misschien is dat autobiografische luisteren wel het lastigst voor ouderen. Hun biografie is al lang. Bij bijna alles wat ze horen, gaat er wel een laatje met herinneringen open. Als je dan steeds leegloopt, kan dat de ander ..